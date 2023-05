Società: Terre des Hommes, ieri a Milano “Stand Up for Girls!” per invitare a “garantire alle bambine e alle ragazze di tutto il mondo un futuro migliore”

(Foto: Martelli per Terre des Hommes)

Anche la terza edizione di “Stand Up for Girls!”, l’evento organizzato da Terre des Hommes, con la collaborazione di 5×15 Italia e la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, è riuscita “a raccontare storie ricche di emozioni, per aiutarci a riflettere sui temi dell’empowerment delle bambine e delle ragazze, le discriminazioni e ingiustizie che ancora oggi sono costrette a subire e gli esempi di attivismo di chi è in prima linea per garantire loro diritti e libertà”, spiega una nota diffusa stamattina da Terre des Hommes. “Educazione, linguaggio inclusivo, data feminism, femminismo intersezionale, le storie di chi ha detto no ai matrimoni forzati, di chi lotta per la libertà in Iran, il dolore di un orfano di femminicidio”, al centro dell’appuntamento. Sei speaker si sono susseguiti sul palco della Fondazione Feltrinelli con la loro personale prospettiva sulla questione di genere per lanciare un unico messaggio: “Non possiamo più voltarci dall’altra parte, tutti e tutte possiamo fare la nostra parte per garantire alle bambine e alle ragazze di tutto il mondo un futuro migliore”.

“La serata di ieri ci ha regalato grandi emozioni e una forte spinta a continuare il nostro impegno per sensibilizzare il pubblico sui diritti delle bambine e delle ragazze. Un impegno che Terre des Hommes porta avanti ormai da 12 anni attraverso la campagna indifesa – dichiara Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes -. Ringrazio davvero tutti quelli che hanno reso possibile questo evento, tutti coloro che hanno partecipato a questa serata e le donne e gli uomini che oggi hanno raccontato le loro storie. Spero che su questo palco riusciremo a raccontare ancora tante storie portando avanti insieme un sogno, il sogno di una società in cui bambini e bambine possano davvero giocare alla pari, indipendentemente dalla loro provenienza, dalla famiglia in cui sono nati, dalla loro religione e anche dal loro genere.”

“Indifesa” è una grande campagna di sensibilizzazione con cui Terre des Hommes ha messo al centro del proprio intervento la promozione dei diritti delle bambine nel mondo a partire da interventi sul campo volti a dare risultati concreti per rompere il ciclo della povertà e offrire migliori opportunità di vita a migliaia di bambine e ragazze in Italia e nel mondo.