Maltempo: preghiera per gli alluvionati domenica 21 maggio al Santuario della Madonna della Civita a Itri (Latina)

Domenica 21 maggio, in occasione della solennità dell’Ascensione al cielo del Signore, dal Santuario mariano della Civita, in Itri (Latina), diocesi di Gaeta, si innalzerà “una forte preghiera di sostegno spirituale alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dai recenti alluvioni”. Lo fa sapere al Sir padre Antonio Rungi, passionista, delegato arcivescovile per la vita consacrata della diocesi di Gaeta, responsabile delle comunicazioni sociali del santuario mariano. A mezzogiorno, come è tradizione, la preghiera sarà elevata al Signore, per intercessione della Beata Vergine Maria, in comunione spirituale con il santuario della Madonna di San Luca in Bologna. “O Dio, creatore del cielo e della terra, guarda le popolazioni dell’Emilia Romagna, toccate dai disastrosi alluvioni dei giorni scorsi e che hanno perso i propri cari, le proprie case e le proprie attività e fa che con l’aiuto di tutti possano riprendere vita, speranza e sperimentare una concreta rinascita nell’immediato”, è uno stralcio della preghiera composta per l’occasione da padre Rungi.