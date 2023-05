Diocesi: Prato, si chiude domani la mostra “Antigone, una storia africana” con proiezione di un docufilm su profughi richiedenti asilo

Ultimi giorni per visitare “Antigone, una storia africana”, la mostra fotografica di Carlo Cantini sullo spettacolo di Massimo Luconi allestita in San Domenico. La diocesi di Prato informa che fino a domani, sabato 20 maggio, i visitatori potranno ammirare la mostra, promossa da Prato Cultura e curata da Carlo Palli, tratta dall’omonimo e premiato spettacolo del regista Luconi. In esposizione 32 immagini che raccontano l’originale progetto teatrale andato in scena al Fabbricone nel 2013 e che ha avuto un enorme successo a livello europeo, vincendo anche il festival di Casamance in Senegal. In occasione del finissage della mostra, domani alle 17,30 nel museo di San Domenico verrà proiettato il film documentario “La zattera dei migranti. Storie di profughi africani in palcoscenico”, per la regia di Massimo Luconi, una produzione General Video. Un documentario che racconta le storie di un gruppo di profughi richiedenti asilo, intersecate alla preparazione di uno spettacolo teatrale che Luconi ha preparato con loro nel 2017. L’ingresso è libero, dopo la presentazione del docufilm è in programma un aperitivo senegalese. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la comunità senegalese di Prato. Per informazioni: Prato Cultura, pratocultura@gmail.com.