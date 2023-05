Dicastero per le Chiese Orientali

“Hanno ormai raggiunto ampia diffusione internazionale notizie circa una missione di pace affidata al prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, l’arcivescovo Claudio Gugerotti. Si comunica che al prefetto nulla consta di quanto affermato a suo riguardo”. È quanto si legge in un comunicato del Dicastero per le Chiese orientali, diffuso oggi.