Maltempo: Prosperi (Comunione e Liberazione), “pur tra le difficoltà, in tanti stanno generando un’amicizia senza riserve”

“Vi chiedo di pregare per le vittime e per chi è messo maggiormente a dura prova affinché non si perda d’animo, e vi invito a sostenere concretamente la fatica dei nostri amici, ognuno secondo le proprie possibilità”. E’ quanto scrive Davide Prosperi, presidente di Comunione e Liberazione in un messaggio al movimento per l’emergenza in Emilia-Romagna, con le indicazioni per aiutare la popolazione colpita. “Come sapete l’emergenza causata dall’alluvione in Emilia-Romagna è estremamente grave. Molte famiglie hanno subito danni enormi, ritrovandosi improvvisamente nell’urgenza di trovare una sistemazione provvisoria per dormire e avere accesso a luce, gas, acqua potabile, ecc. Pur in grande difficoltà, tanti amici che vivono nelle zone colpite hanno saputo reagire con prontezza, soccorrendosi a vicenda e offrendo accoglienza e aiuto a chi tra di loro ha più bisogno. Il modo in cui stanno affrontando insieme tale situazione è un segno chiaro di come l’educazione ricevuta sa generare un’amicizia commovente e senza riserve. Non possiamo non sentirci tutti coinvolti: ‘Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme’ (1Cor 12,26)”. Il presidente fa sapere che il movimento ha predisposto una raccolta fondi per sostenere le spese di prima necessità.