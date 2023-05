Transizione ecologica: da oggi in libreria “Il gusto di cambiare”, con la prefazione di Papa Francesco

“Questo testo ha generato in me un sapore di speranza, di autenticità, di futuro”. Lo scrive il Papa, nella prefazione del volume “Il gusto di cambiare. La transizione ecologica come via per la felicità” (Slow Food Editore-Libreria Editrice Vaticana), il libreria da oggi. “Ciò che i due autori portano avanti in questo scambio – prosegue Francesco – è una sorta di ‘narrazione critica’ rispetto alla situazione globale: da un lato elaborano un’analisi motivata e stringente al modello economico-alimentare in cui siamo immersi il quale, per rifarsi alla celebre definizione di uno scrittore, ‘conosce il prezzo di tutto e il valore di niente’; dall’altra propongono diversi esempi costruttivi, esperienze assodate, vicende singolari di cura del bene comune e dei beni comuni che aprono il lettore a uno sguardo di bene e di fiducia sul nostro tempo. Critica di ciò che non va, racconto di situazioni positive: uno con l’altro, non l’uno senza l’altro”. A firmare il volume sono Carlo Petrini, gastronomo, fondatore di Slow Food, Terra Madre e della prima Università di Scienze gastronomiche al mondo, e Gaël Giraud, economista, matematico e teologo, gesuita, direttore del Programma per la giustizia ambientale della Georgetown University di Washington. Sollecitati dalle domande di Stefano Arduini, direttore del magazine Vita e di vita.it, i due autori analizzano il sistema alimentare, economico e finanziario per segnalarne le rispettive storture e prospettare cambiamenti radicali, che partano da scelte individuali e comunitarie per poi arrivare sul piano politico. Carlo Petrini, Gaël Giraud e Stefano Arduini saranno protagonisti di alcuni incontri pubblici di presentazione del volume, con la media partnership di Vita magazine. Tra gli appuntamenti, quello di venerdì 19 maggio al Salone del Libro di Torino (ore 17.15, Caffè Letterario Padiglione Oval) e quello di martedì 30 maggio, a Roma (ore 11, Sala Giubileo dell’Università Lumsa).