Papa Francesco: udienza, fa salire sei bambini sulla papamobile

Anche oggi udienza piovosa in piazza San Pietro. Papa Francesco ha fatto il suo ingresso in piazza, sulla jeep scoperta con la copertura superiore antipioggia, alle 8.45 circa e ha fatto subito salire a bordo, come ormai è consuetudine, sei bambini, maschi e femmine, tutti con i grembiulini azzurri. Molti anche oggi i bambini che il Papa ha baciato e accarezzato, grazie al solerte aiuto degli uomini della Gendarmeria vaticana. Prima di compiere l’ultimo tratto dal sagrato della piazza delimitata dal colonnato del Bernini fino alla sua postazione, Francesco si è congedato dai suoi piccoli ospiti, che si sono goduti il giro tra i vari settori delimitate dalle transenne e presi d’assalto dai fedeli attrezzati per la pioggia con impermeabili e ombrelli. Immancabili i selfie per le foto ei video.