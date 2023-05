Aree interne: Benevento, “Cittadini del mondo, motore di comunità” il tema del quarto Forum. Sei cantieri per realizzare un “Pnrr junior”

“Cittadini del mondo, motore di comunità” è il tema del quarto Forum delle aree interne che si terrà dal 29 al 31 maggio al Centro “La Pace” di Benevento. L’obiettivo, spiegano i promotori – vescovi della aree interne, Fare (Forum aree interne) e Unipace -, “è costruire un’Agenda Giovani ’24-’26 con progetti mirati e convergenti da consegnare al territorio e al futuro delle nuove generazioni di fronte alle sfide globali e locali, e con particolare attenzione alle frontiere educative”.

Studenti, docenti e operatori in alcuni settori strategici, in particolare nei campi dell’innovazione e della cooperazione, avvieranno nel corso del Forum sei cantieri dai quali emergeranno progetti ancorati al territorio e alle attese reali delle giovani generazioni. Una sorta di “Pnrr junior in grado di invertire la tendenza a programmare senza visione. Quanti delle migliaia di progetti fotocopie proposti per il piano di rilancio e resilienza infatti sono stati formulati ascoltando i giovani? Quanti contengono concretamente ricadute per il loro futuro e per la crescita equilibrata delle società locali? E così via altri interrogativi sulla capacità di cogliere le opportunità al di là dei singoli interessi e degli egoismi settoriali”.

I sei cantieri di lavoro riguarderanno questi temi: “Partecipazione, diritti e sinergie istituzionali”; “Cooperazione, mercato e sviluppo”; “Controesodo e sfide progettuali”; “Sussidiarietà e cura alle persone”; “Beni culturali-paesaggistici, salvaguardia e valorizzazione turistica; Bellezza, tecnologie e nuovi linguaggi”.

Gli istituti scolastici protagonisti del Forum sono: Istituto “Alberti”; Istituto professionale “Le Streghe”; liceo “Guacci”; Liceo “de La Salle”; Liceo scientifico “Fermi”; Istituto Tecnico Industriale “Bosco Lucarelli”; Liceo classico “Giannone”; Liceo “Virgilio”. Lo scopo è “consentire una reale e convinta partecipazione perché alle attese globali si risponda con responsabili soluzioni locali. All’insegna del coraggio, del dialogo e della reciprocità”. I lavori inizieranno alle 16 di lunedì 29 maggio con l’introduzione di mons. Felice Accrocca, arcivescovo di benevento, e di Nico De Vincentiis, coordinatore Forum Aree Interne. Tra gli ospiti del Forum anche il consigliere economico di Svimez Delio Miotti e l’ambasciatore italiano in Zambia e Malawi Enrico de Agostini.

La prima edizione del Forum delle aree interne c’è stata nel 2019, dopo la denuncia dei vescovi di Chiese che insistono su aree interne della Campania – Benevento, Avellino, Cerreto Sannita-Sant’Agata de’ Goti-Telese, Sant’Angelo de’ Lombardi-Nusco-Bisaccia, Ariano Irpino-Lacedonia, Montevergine – nella lettera-documento intitolata “Mezzanotte del Mezzogiorno?”.