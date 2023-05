Diocesi: Acerenza, sabato un convegno storico-religioso sulla figura di San Canio

Si svolgerà ad Acerenza il convegno storico-religioso sulla figura di San Canio, patrono dell’arcidiocesi. L’appuntamento è sabato 20 maggio, presso il Salone del Museo diocesano, dalle ore 10.

Nelle due sessioni del convegno, in maniera poliedrica, saranno presentati i contributi scientifici di approfondimento della figura storica di San Canio e delle sue reliquie. Nella sessione mattutina, in particolare, sarà approfondito il tema “San Canio: storia e devozione”, in quella pomeridiana, a partire dalle 15,30, una tavola rotonda su “Il culto di San Canio e le reliquie”.