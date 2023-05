Diocesi: Foligno, venerdì la proiezione del docufilm “La lettera”

In molte diocesi d’Italia si sta proiettando il docufilm “La Lettera”, prodotto dal Movimento Laudato Si’, ispirato all’enciclica di Papa Francesco Laudato si’, che ripercorre gli incontri tra il Pontefice e i diversi leader che sono impegnati quotidianamente nella protezione del nostro pianeta e degli ultimi della Terra. Affinché le comunità si sentano coinvolte in questo processo di responsabilità; anche nella diocesi di Foligno venerdì 19 maggio, alle ore 19presso il Centro pastorale “Fratelli Tutti”, in viale Ancona, 141, verrà proiettato il docufilm al quale seguirà un momento di confronto e si concluderà con un momento conviviale. Con questa proiezione si intende celebrare l’ottavo anniversario dall’enciclica (2015-2023) e la Settimana Laudato Si’, che si svolgerà dal 21 al 28 maggio. Questa iniziativa è promossa dalla diocesi di Foligno in collaborazione con i gruppi Masci, l’Azione Cattolica, la Pastorale giovanile, il Circolo Laudato Si’ di Foligno e l’Ufficio pastorale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso.