Fondazione con il Sud: il Consiglio di Amministrazione ha eletto presidente Stefano Consiglio

(Foto: Fondazione con il Sud)

Nella riunione di ieri pomeriggio, a Roma, il Collegio dei fondatori della Fondazione con il Sud ha nominato i nuovi organi. Il Consiglio di Amministrazione ha eletto presidente Stefano Consiglio, che subentra a Carlo Borgomeo, alla guida della Fondazione da 14 anni.

Stefano Consiglio, 59 anni, napoletano, è professore ordinario di Organizzazione aziendale, presidente della Scuola delle Scienze umane e componente del direttivo della School of Public Management e del centro Federica Web Learning dell’Università di Napoli Federico II. Consiglio è stato il coordinatore del corso magistrale in Innovazione sociale e in Management del patrimonio culturale e ambientale. Consigliere di amministrazione del Parco archeologico di Pompei, è membro del Comitato scientifico della Fondazione Castel Capuano e di Ifel Campania. I suoi interessi di ricerca sono focalizzati sui temi del cambiamento organizzativo, del management del patrimonio culturale e dell’innovazione sociale applicati alla nascita di imprese sociali e culturali.

Selezionato tra una terna di candidati di alto profilo, da settembre Stefano Consiglio ha affiancato Borgomeo come presidente designato, una originale formula individuata dal presidente e dagli organi e che ha permesso un passaggio fluido alla guida della Fondazione.

“Succedere a Carlo Borgomeo non è semplice – ha dichiarato il presidente Stefano Consiglio – cercherò di dare continuità al lavoro svolto, non gestendo lo status quo ma, nello spirito della Fondazione e di questi quattrodici anni di presidenza Borgomeo, continuando ad alzare l’asticella per cercare di fare sempre meglio. Per farlo ci sarà bisogno del supporto dei soci, dei consiglieri di amministrazione, dei membri del Comitato di indirizzo, del direttore generale e di tutto lo staff”.

Lo statuto della Fondazione con il Sud prevede una struttura di governo duale, con un Consiglio di Amministrazione e un Comitato di indirizzo, i cui membri, in carica per cinque anni, rappresentano in modo paritetico le Fondazioni di origine bancaria e il mondo del Terzo settore, e sono presieduti da una figura super partes.

La Fondazione con il Sud è un ente non profit privato nato nel novembre 2006 dall’alleanza tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato per favorire lo sviluppo del Sud Italia attraverso la promozione di percorsi di coesione sociale.