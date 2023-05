Diocesi: Rossano-Cariati, domani incontro di formazione del clero sull’uso consapevole dei social media con Corrado (Cei)

Nell’imminenza della 57ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, il clero dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati vivrà una giornata di aggiornamento sull’attuale tema dell’uso consapevole dei social media per come auspicato da Papa Francesco. A illustrare le nuove sfide della comunicazione e le linee guida indicate dalla Chiesa cattolica, sarà Vincenzo Corrado, direttore dell’Ufficio nazionale per le Comunicazioni sociali (Ucs) della Cei. L’incontro si terrà domani, giovedì 18 maggio, nella parrocchia di Maria Madre della Chiesa.

In occasione della 57ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che si celebrerà domenica 21 maggio, nel suo pensiero settimanale Corrado ricorda che “nel cambiamento d’epoca in atto, la grande sfida sta nel ripartire dalle radici”. “Siamo ormai alla vigilia della 57ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali che col tema ‘parlare col cuore’ rappresenta il culmine del trittico consegnatoci da Papa Francesco negli ultimi tre anni: ‘andare e vedere’, ‘ascoltare’ e, appunto, ‘parlare’. Non deve sfuggire, però, una nota importante: quello del 2023 è il decimo messaggio di Francesco sulle comunicazioni sociali. C’è una convergenza di temi che rappresentano l’albero comunicativo: il tronco è la narrazione; i rami sono la famiglia, la misericordia, la speranza e la verità, la comunità. Le radici sono proprio i tre verbi: questi disegnano azioni precise che partono dalle pulsazioni del cuore. È la circolarità della comunicazione. Non ci possono essere infatti ascolto e parola se manca l’incontro; come, d’altronde, non ci può essere incontro senza l’ascolto e la parola. E ancora non ci può essere parola senza incontro e ascolto. Nel cambiamento d’epoca in atto, la grande sfida sta nel ripartire dalle radici”.