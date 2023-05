Diocesi: Alghero-Bosa, la Scuola della Parola “in dialogo” nelle tre foranie

Penultimo appuntamento con la Scuola della Parola diocesana di Alghero-Bosa, guidata da Michele Antonio Corona (biblista) e Alberto Cosseddu (responsabile dell’Apostolato biblico), che prevede nelle tre foranie altrettanti incontri con tre ospiti differenti.

Si inizia a Tinnura stasera, mercoledì 17 maggio, alle ore 18, con l’incontro su “Sacrosanctum Concilium: questioni speciali” guidato da mons. Fabio Trudu.

Seguirà ad Alghero, nell’ex Seminario di via Sassari, giovedì 18 maggio, alle ore 18, l’incontro con il card. Arrigo Miglio che racconterà eredità e prospettive a 60 anni dal Concilio Vaticano II.

Concluderà la tre giorni a Macomer, nell’Istituto Maria Ausiliatrice in via P Nenni, venerdì 19 maggio, alle ore 18.30, l’incontro-dibattito con Luisanna Usai, già delegata regionale del Meic, chiamata anche lei ad enucleare i frutti del Concilio.

Gli incontri conclusivi si terranno giovedì 8 a Macomer e venerdì 9 giugno ad Alghero, entrambi con inizio alle ore 18.30.