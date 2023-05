Festival biblico: Padova, gli appuntamenti di domani e venerdì

Prendono il via domani, giovedì 18 maggio, gli appuntamenti padovani del Festival biblico, edizione 2023, dedicata al libro di Genesi, capitoli 1-11, che proseguiranno fino a domenica 21 maggio.

Domani si inizia all’alba, con la passeggiata meditativa guidata da don Massimo De Franceschi, su “Il respiro della preghiera”. L’appuntamento è alle 6.30 al parco degli Alpini. Nel pomeriggio, alle 15, la Facoltà teologica del Triveneto ospiterà il dialogo “I molteplici volti del male, tra Bibbia e interrogazioni dell’uomo” con la partecipazione di Pietro Bolognesi (teologo evangelico), Luciano Meir Caro (rabbino), Andrea Toniolo (teologo cattolico), Yahya Zanolo (imam).

Anche venerdì 19 maggio si svolgerà la passeggiata meditativa, con ritrovo alle 6.30 lungo gli argini del Piovego per arrivare al Giardino dei Giusti, sul tema “Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque”. Nel pomeriggio, alle 18.30 il direttore del Museo diocesano, Andrea Nante, accompagnerà i partecipanti alla scoperta di “La Genesi e Giusto de’ Menabuoi: il ciclo del battistero della cattedrale di Padova”. In serata, alle 21, nella sala del Capitolo della basilica del Carmine, la biblista Silvia Zanconato e la teologa Cristina Simonelli toccheranno alcuni aspetti dei primi tre capitoli del libro della Genesi, soffermandosi su “Tutte le opere del Signore sono buone” e sulla figura di “Eva, dentro e fuori dalle righe”.

Gli appuntamenti del Festival biblico – tutti ad accesso gratuito ad esclusione delle visite al battistero – sono realizzati grazie al sostegno di Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, dell’associazione Noi Padova e del Comune di Padova.