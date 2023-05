Austria: rete educativa internazionale “Pilgrim”, celebrazione a Vienna per il 20° anniversario

La rete educativa “Pilgrim” festeggia il suo 20° anniversario con una cerimonia presso l’Università ecclesiastica pedagogica di Vienna/Krems (Kph) a Vienna. All’insegna del motto “Pellegrino – al servizio del creato”, l’iniziativa, che promuove progetti scolastici con aspetti di sostenibilità in relazione alla religione e alla spiritualità, viene annunciata, in un messaggio della rete, per il 6 giugno nel campus Kph di Vienna-Strebersdorf. Alla cerimonia saranno affrontate le domande su “sostenibilità e spiritualità” insieme alle attuali sfide sul cambiamento climatico. Il saluto sarà dato dal presidente del Consiglio ecumenico in Austria, il vescovo apostolico armeno Tiran Petrosyan. Lo scorso anno 21 istituzioni hanno richiesto con successo la certificazione come istituto di pellegrinaggio, tra cui cinque scuole a Danzica, in Polonia, due istituzioni del Ciad che si occupano della situazione dei giovani disoccupati e l’“Ospizio austriaco dei pellegrini” a Gerusalemme. Secondo l’organizzazione, sono coinvolte diverse scuole austriache, una parrocchia e la rete per lo sviluppo sostenibile “Rusz”. Il prerequisito è la disponibilità a un lavoro consultivo ed educativo globale e alla cooperazione interdisciplinare, come previsto nei sette obiettivi dell’enciclica papale “Laudato si’“ e nei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Una pubblicazione commemorativa è stata creata sotto la guida del presidente “Pilgrim”, Christine Wogowitsch: la pubblicazione presenta il valore della certificazione e contiene gli obiettivi e i contenuti di base, nonché istruzioni pratiche di lavoro per la sostenibilità combinata con la spiritualità, e dovrebbe rendere visibile il lavoro scientifico ed ecumenico di Pilgrim.