Maltempo in Emilia Romagna: Bologna, le nuove indicazioni della diocesi per la benedizione della Madonna di San Luca

Vista l’emergenza maltempo che interessa tutta la Regione Emilia Romagna, l’arcidiocesi di Bologna rende note le nuove disposizioni per la benedizione della Madonna di San Luca prevista per oggi, mercoledì 17 maggio, che per ragioni di ordine pubblico vedrà alcune restrizioni. L’Immagine arriverà in cattedrale accompagnata dal card. Matteo Maria Zuppi e dai sacerdoti, in forma privata e senza processione, senza concorso di popolo né di alcuna associazione. Una rappresentanza di fedeli e associazioni aspetterà in piazza Re Enzo la Beata Vergine che si muoverà poi attraverso piazza Maggiore e via dell’Archiginnasio per giungere in San Petronio dove ci sarà la prima benedizione. L’Icona uscirà sul sagrato della basilica per la benedizione delle 18 impartita dal card. Zuppi alla città e alla diocesi. Al termine l’Immagine rientrerà in forma privata in cattedrale dove ci sarà la terza benedizione. Una speciale preghiera sarà rivolta alla Madonna di San Luca, invocata nel tempo anche per far cessare le piogge, e seguendo l’intenzione dei vescovi della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna (Ceer), che hanno espresso in un messaggio vicinanza, accoglienza e solidarietà per le popolazioni colpite dalle alluvioni e dalle esondazioni dei fiumi in regione. La benedizione della Madonna di San Luca sarà invocata anche per chi è in difficoltà in queste ore a Bologna e nel territorio e per tutti coloro che si adoperano per soccorrere chi è nel bisogno. L’arcidiocesi di Bologna comunica inoltre che, facendo proprio l’appello dei vescovi della Ceer, richiama tutte le comunità ad accogliere e ad aiutare chi è nell’emergenza, a rispettare le disposizioni delle autorità e al senso di responsabilità per il bene comune.