Papa Francesco: udienza, “torni la pace nella martoriata Ucraina”

“Preghiamo il Signore per la martoriata Ucraina: si soffre tanto lì, si soffre tanto!”. E’ l’appello, a braccio, del Papa, al termine dell’udienza di oggi, salutando i fedeli di lingua italiana. “Preghiamo per i feriti, per i bambini, per quelli che sono morti, perché torni la pace”, ha proseguito a braccio Francesco, che aveva fatto riferimento all’Ucraina anche poco prima, salutando i fedeli polacchi e affidando al Signore “tutte le questioni difficili della vostra patria e quelle degli altri paesi, in particolare la questione della pace in Ucraina”.