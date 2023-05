Comunicazioni sociali: Lecce, domani “Dialoghi al pozzo” con il giornalista Antonio Caprarica

(foto diocesi Lecce)

In occasione della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2023, la diocesi di Lecce organizza domani, giovedì 18 maggio, alle 20 nel chiostro dell’antico seminario di Lecce in piazza Duomo, la quarta edizione di “Dialoghi al pozzo”, appuntamento annuale dedicato alla riflessione sul messaggio di Papa Francesco per l’occasione. L’evento è promosso da mons. Michele Seccia, arcivescovo di Lecce, ed organizzato dall’Ufficio diocesano delle comunicazioni sociali, e vedrà la partecipazione del giornalista Antonio Caprarica in dialogo con il giornalista Matteo Caione. La seconda parte della serata sarà dedicata ai giovani con il “Rave for Christ di don Michele Madonna”, sacerdote napoletano ed ex deejay.