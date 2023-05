Sudan: Ue, nuovi voli del ponte aereo umanitario. Sostegno anche ai Paesi confinanti

L’Ue continua a sostenere la consegna di forniture umanitarie al Sudan attraverso i voli del ponte aereo umanitario. Questa settimana, un nuovo volo ha consegnato 30,3 tonnellate di forniture essenziali, tra cui forniture mediche e materiali per rifugi, che sono state trasportate – spiega un comunicato della Commissione – dai magazzini delle Nazioni Unite a Dubai ai partner umanitari a Port Sudan. Il volo segue un altro volo aereo per il Sudan il 9 maggio. Oltre ai voli del ponte aereo umanitario, l’Ue ha stanziato un totale di 800.000 euro per aiuti immediati e primo soccorso alle persone nello stesso Sudan, nonché ai rifugiati e ai rimpatriati nei Paesi vicini. Questo finanziamento include 200.000 euro per la Mezzaluna Rossa sudanese e 200.000 per le Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa di Egitto, Etiopia e Sud Sudan. Questa somma si aggiunge ai 73 milioni di euro già stanziati al Sudan nel 2023 per gli aiuti umanitari. La Commissione europea “è in contatto con i suoi partner umanitari per garantire che i programmi previsti ed esistenti siano adattati, ove necessario, alla nuova situazione e alle nuove priorità”. “Esperti dell’Ue in materia di aiuti umanitari sono stati rapidamente inviati lungo le regioni di confine nei Paesi vicini al Sudan (Etiopia, Sud Sudan, Ciad, Egitto e Repubblica centrafricana) per valutare rapidamente le esigenze umanitarie emergenti sul campo”.