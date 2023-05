Diocesi: Sassari, domani l’evento “Happening tra arte, cultura e musica”

Domani, giovedì 18 maggio, è in programma, alle ore 19.15 nell’auditorium in via Monte Grappa n. 2, il secondo appuntamento de “I Giovedì della Pace” promossi da Fondazione Accademia della diocesi di Sassari, in occasione della Giornata diocesana di preghiera per la pace e del mese mariano 2023 nell’80° anniversario della Festa del Voto. L’evento dal titolo “Happening tra arte, cultura e musica” è organizzato dal circolo Laudato Si’. Interverranno mons. Gian Franco Saba, arcivescovo di Sassari, padre Francesco Patton, custode di Terra Santa, Paolo Impagliazzo, segretario generale della Comunità di S. Egidio, Antonio Caschetto, coordinatore nazionale del Movimento Laudato Si’ e padre Francesco Zecca, segretario dell’Ufficio Giustizia, Pace e Integrità del Creato dei Frati Minori d’Italia. Durante la serata è prevista l’esibizione della Compagnia Arabesque, con la coreografia di Maria Grazia Deliperi, del quartetto d’archi della classe di Tiziano Baviera del Conservatorio “L. Canepa” di Sassari e del Lolek Vocal Ensamble, diretto da Barbara Agnello. Al termine dell’appuntamento si terrà la premiazione dei vincitori del concorso artistico “Votati alla pace” rivolto agli studenti del Liceo artistico “F. Figari” di Sassari.