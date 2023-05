Omotransfobia: Commissione Ue, “tutti dovrebbero sentirsi sicuri di essere se stessi senza sentirsi minacciati”

La Commissione europea celebra la Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia, la bifobia e l’interfobia. Nella sede dell’Esecutivo europeo a Bruxelles e negli uffici in tutta Europa è esposta la bandiera arcobaleno come simbolo della “lotta contro l’odio e la discriminazione”. Lo comunica in una nota la Commissione europea. L’obiettivo è far crescere la consapevolezza della discriminazione e della violenza subite da lesbiche, gay, bisessuali, transgender, persone non binarie, intersessuali e queer (Lgbtiq). “Nella nostra Unione, tutti dovrebbero sentirsi sicuri di mostrare affetto pubblicamente, di essere se stessi senza sentirsi minacciati. Tuttavia, questo non è sempre il caso della comunità Lgbtiq, i cui membri subiscono abusi fisici e abusi verbali, sia nella vita reale che online. Ci opponiamo fermamente a tale violenza e alla garanzia di uguaglianza e sicurezza per tutti, senza pregiudizi o restrizioni, perché tutti dobbiamo sentirci al sicuro per far crescere e realizzare il nostro pieno potenziale”, lo ha dichiarato Věra Jourová, vicepresidente della Commissione Ue per i Valori e la trasparenza.