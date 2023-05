Terra Santa: Gerusalemme, il patriarca latino Pizzaballa in visita al Seminario Redemptoris Mater di Galilea

Il patriarca latino di Gerusalemme, mons. Pierbattista Pizzaballa, ha visitato lunedì 15 maggio i seminaristi del Redemptoris Mater di Galilea giunti alla fine dell’anno accademico in corso. La visita, rende noto il Patriarcato latino, è iniziata con un incontro con i formatori e i seminaristi in cui il patriarca ha commentato i risultati dell’ultimo Simposio delle Chiese orientali a Cipro e la fase continentale del Sinodo indetto da Papa Francesco. Ha anche fatto un bilancio dell’intenso lavoro dell’ultimo anno e ha ricordato le sfide e le sofferenze della Chiesa di Gerusalemme, necessarie per la missione. Il patriarca, inoltre, ha voluto ascoltare le preoccupazioni dei seminaristi, provenienti da sedici Paesi diversi, che hanno liberamente condiviso le loro domande sulla realtà ecclesiale in Terra Santa. Il patriarca ha voluto trascorrere la maggior parte del tempo in Seminario ascoltando individualmente i venticinque seminaristi presenti, per conoscerli meglio e per accompagnarli e incoraggiarli nel loro processo di formazione al sacerdozio. Il Seminario missionario Redemptoris Mater è stato fondato nel Patriarcato Latino di Gerusalemme quindici anni fa e ha formato 18 sacerdoti che servono nelle parrocchie locali e anche nella missione itinerante in diversi Paesi del mondo.