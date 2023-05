Spagna: card. Osoro (Madrid), “attraverso Maria l’invito ad abbandonarci fiduciosi a Dio”

Nel mese di maggio, che la Chiesa dedica in modo particolare alla Vergine Maria, “abbiamo la grazia di poter contemplare di più e meglio” questo “essere umano eccezionale”. Lo evidenzia, nella sua lettera settimanale, il cardinale arcivescovo di Madrid Carlos Osoro. Maria, aggiunge il porporato, “irradiava amore e bontà, speranza e saggezza”.

La “disponibilità a sacrificare suo Figlio”, così come l’obbedienza, la fede e il “dolore condiviso” della Vergine sono qualcosa che sempre hanno interpellato l’arcivescovo di Madrid, riconosce il cardinale nella lettera, che conclude esclamando: “Che invito meraviglioso ad abbandonarci a Dio e a porre la massima confidenza in Lui ci viene attraverso Maria!”.