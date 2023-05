Salone del Libro: Torino, gli appuntamenti in programma domani e venerdì a cura di editori cattolici e arcidiocesi

Per il Salone internazionale del Libro di Torino 2023, Uelci (Unione editori e librai cattolici italiani) e l’arcidiocesi di Torino rinnovano la collaborazione sinergica nell’organizzazione di alcuni eventi in occasione degli anniversari che riguardano cinque importanti figure del cattolicesimo con l’obiettivo di porre all’attenzione dell’opinione pubblica sulla testimonianza umana e cristiana di figure, che hanno incarnato, ciascuno a suo modo, il cammino proposto dal Vangelo. In questo anno ricorrono infatti il 150° anniversario della nascita di santa Teresa di Lisieux (2 gennaio 1873), il 30° della morte di don Tonino Bello (20 aprile), il 100° della nascita di don Lorenzo Milani (27 maggio), il 100° dell’uccisione di don Giovanni Minzoni (23 agosto) e il 30° dell’uccisione di don Pino Puglisi (15 settembre).

Il primo appuntamento è in programma per domani, giovedì 18 maggio, alle 16 in Sala Azzurra sul tema “Amare significa superarsi. Teresa di Lisieux. La guerriera mite che sconfisse se stessa”. Interverranno con la scrittirce Carola Susani e mons. Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, moderati da Francesco Antonioli. Alle 18.15 in Sala Blu saranno Giuseppe Pignatone, già procuratore della Repubblica di Roma e attuale presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano, e mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, a parlare de “La mafia ha paura di gente così. Pino Puglisi. Credere significa dare la vita”. L’incontro sarà moderato dal giornalista Domenico Agasso.

Venerdì 19 maggio, alle 12.45 in Sala Blu, si terrà “Senza lasciare indietro nessuno. Lorenzo Milani. La giustizia è di questo mondo” con Rosy Bindi, già parlamentare e ministro, e Tomaso Montanari, storico dell’arte e rettore dell’Università per stranieri di Siena, moderati da Daniele Rocchetti, presidente delle Acli di Bergamo.