Maltempo in Emilia Romagna: mons. Anselmi (Rimini), “vicinanza” alle popolazioni colpite

Il vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi, che attualmente si trova in viaggio pastorale in Albania, esprime la propria vicinanza nei confronti di tutti coloro che dalle prime del 16 maggio sono colpiti dai drammatici alluvioni nei territori dell’Emilia Romagna. “Esprimo tutta la mia vicinanza e invio la benedizione a nome della diocesi di Rimini a tutti coloro che sono stati colpiti dai violenti nubifragi di questi giorni – le parole di mons. Anselmi –. Ringrazio tutti gli enti, le istituzioni e i volontari che si sono messi a servizio e a disposizione e si sono prodigati in queste ore difficili e drammatiche per intervenire, aiutare, collaborare, porre rimedio ai danni causati dal maltempo. Credo che questa bella solidarietà e questo senso di fraternità debbano continuare ad esprimersi nelle prossime ore, quando l’allerta meteo sarà terminata ma la popolazione colpita dovrà affrontare nuovi e importanti sforzi per ripartire”. Le parole del vescovo di Rimini si aggiungono a quelle dei vescovi della Conferenza episcopale dell’Emilia Romagna, che invitano le comunità ad aiutare chi è in difficoltà e ad impegnarsi di più per la cura e la custodia del creato.