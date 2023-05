Elezioni Ue: seggi aperti dal 6 al 9 giugno 2024. Metsola (Europarlamento), “vota. Non lasciare che qualcun altro scelga per te”

foto SIR/Marco Calvarese

“L’Unione europea è in continua evoluzione. Il mondo sta cambiando e noi dobbiamo cambiare con esso. Abbiamo bisogno di una riforma. Non possiamo avere paura del cambiamento. L’Ue non è perfetta”. A seguito della conferma odierna da parte degli ambasciatori dell’Ue presso il Consiglio di fissare dal 6 al 9 giugno 2024 le date per le prossime elezioni del Parlamento europeo, la presidente Roberta Metsola ha diffuso questa dichiarazione, nella quale aggiunge: “Incoraggio tutti a ritrovare il senso di speranza e di possibilità che l’Unione europea offre”. Dopo l’invito a votare, specifica: “Non lasciare che qualcun altro scelga per te. Partecipa al più grande esercizio democratico in Europa”.