Economia: Cosenza, domani il 1° “Forum del Mezzogiorno ‘Antonio Serra’. Il Sud del Paese e le sfide del XXI secolo”

I protagonisti italiani dell’economia, del lavoro, della ricerca, della politica e delle più alte Istituzioni dello Stato saranno domani e venerdì a Cosenza per il 1° “Forum del Mezzogiorno ‘Antonio Serra’. Il Sud del Paese e le sfide del XXI secolo”. Oltre agli esperti, è in programma l’intervento di rappresentanti del governo. Tra gli indirizzi di saluto quello dell’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, mons. Giovanni Checchinato. Si tratta di due giorni di incontri su Pnrr, Pnc e prospettive di crescita e di sviluppo, con un unico filo conduttore: se non cresce il Sud non cresce il Paese. L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio del capoluogo bruzio, in collaborazione con Unioncamere. “L’economia del Sud è una parte fondamentale dell’economia nazionale – dichiara il presidente dell’ente camerale, Klaus Algieri – ma spesso è trascurata e sottostimata. La crescita del Mezzogiorno è una priorità per la crescita del Paese, questo è un dato oggettivo, è un’occasione unica per costruire insieme una visione del futuro fondata su una conoscenza più approfondita del presente, con tutte le sue criticità ma anche opportunità.” Più di 40 i relatori di rilievo nazionale, per la prima volta insieme a Cosenza. Argomenteranno in quattro tavole rotonde su: opportunità del Pnrr, risorse per il sud e stato dell’arte; formazione, ricerca e pubblica amministrazione per lo sviluppo del mezzogiorno; questioni demografiche e migrazione professionale; politiche di sviluppo, livelli essenziali delle prestazioni e autonomie differenziate.