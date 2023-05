Commissione Ue: bando da 122 milioni di euro per proposte che puntino a “rafforzare gli ecosistemi europei dell’innovazione”

La Commissione europea lancia un bando da 122 milioni di euro per proposte che puntino a “rafforzare gli ecosistemi europei dell’innovazione, collegando tutti i territori dell’Ue per affrontare le sfide sociali e promuovere una maggiore coesione”. Lo comunica la Commissione Ue in una nota. Il bando rientra nell’iniziativa Horizon Europe sugli ecosistemi europei dell’innovazione e dello strumento di investimento interregionale per l’innovazione del Fondo europeo di sviluppo regionale. Gli ecosistemi per l’innovazione Ue contribuiscono a un’iniziativa chiave della “Nuova agenda europea per l’innovazione”, che punta a promuovere “valli regionali dell’innovazione” interconnessi in tutta l’Ue. L’obiettivo è individuare fino a 100 regioni impegnate a rafforzare il coordinamento degli investimenti e delle politiche di ricerca e innovazione. “Questi bandi aiutano le regioni europee a far crescere gli ecosistemi di innovazione dinamici. Promuovono la coesione e le collaborazioni interregionali”, ha detto la vicepresidente esecutiva per l’Europa digitale, Margrethe Vestager. Si potranno mandare candidature ai bandi fino al 17 ottobre 2023.