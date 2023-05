Diocesi: Assisi, una tre giorni per 6° anniversario inaugurazione del santuario Spogliazione. Mons. Sorrentino, “questo luogo è un vulcano di grazia in eruzione”

(Foto: diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino)

“Siamo nel luogo della Spogliazione di Francesco, qui su queste pietre 800 anni fa si spogliò di tutto per essere tutto di Dio e dei fratelli: questo luogo è diventato oggi un vulcano in eruzione, tanta grazia sta emergendo: qui si riflette, si prega, ci si converte, si fa economia della fraternità e si dona al mondo una speranza. Tanti stanno venendo da Francesco d’Assisi e da Carlo Acutis, vi aspettiamo per questa tre giorni di festa del santuario, tanti gli eventi, siete tutti i benvenuti”. Questo l’invito del vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno, mons. Domenico Sorrentino, lanciato dai social della diocesi assisana e del santuario della Spogliazione, in occasione del sesto anniversario dell’inaugurazione del santuario stesso: una tre giorni da venerdì 19 a domenica 21 maggio.

La serie di iniziative dal titolo “#Nulla di proprio. Per un mondo fraterno e solidale tra arte, musica e spiritualità” vedrà anche, sabato 20 maggio alle 11, rinnovarsi il premio “Francesco d’Assisi e Carlo Acutis per una economia della fraternità”. I tre finalisti dell’edizione 2023 del Premio vengono tutti da Paesi poverissimi – Amazzonia, Burundi e Ciad – nello spirito dell’iniziativa che mira a ispirare in modo generativo le persone con scarse possibilità economiche, in particolare i giovani al di sotto dei 35 anni e nelle regioni più povere del mondo. L’iniziativa vedrà la presenza di Chiara Amirante, fondatrice di Nuovi Orizzonti, dell’imprenditore Brunello Cucinelli e del card. Luis Antonio Tagle, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione.

Nel pomeriggio di sabato, alle 16.30, la presentazione del libro “Francesco e i vescovi di Assisi, storia di un rapporto” di padre Felice Autieri, con la partecipazione di padre Pietro Messa, docente di storia del francescanesimo alla Pontificia Università Antonianum di Roma, di Nicolangelo d’Acunto, ordinario di Storia medioevale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dello storico Francesco Santucci e della giornalista e conduttrice tv, Safiria Leccese. Alle 21.15 di sabato ci sarà lo spettacolo teatrale “Il destino di una testa di legno”, ideato, scritto e musicato dai ragazzi di Assisi. Infine, domenica 21 maggio alle 11 la messa presieduta dal card. Lazarus You Heung-sik, prefetto del Dicastero per il clero. La tre giorni del santuario è organizzata dalla Fondazione diocesana Assisi Santuario della Spogliazione, con la diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e con il sostegno della Fondazione Perugia.

La tre giorni si aprirà venerdì 19 maggio alle 15 con la visita di Lorenzo Fontana, presidente della Camera, che sarà accompagnato dal vescovo Sorrentino nei vari luoghi del santuario. Fontana porterà poi i saluti ai partecipanti alla tavola rotonda “Istituzioni, tra legalità e solidarietà” alla quale prenderanno parte Fausto Cardella, presidente della Fondazione Umbria contro l’usura, Stefania Proietti, sindaco di Assisi, e don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano.