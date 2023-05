Volontariato: Oxfam, il 21 maggio ad Arezzo la seconda edizione di “Saione Mob”

Si svolgerà il 21 maggio (dalle ore 9) la seconda edizione di “Saione Mob”, l’appuntamento in programma nell’omonimo quartiere di Arezzo promosso da Oxfam Italia e Confesercenti, con il contributo del Comune di Arezzo, il patrocinio della Fondazione “Arezzo Comunità” e in collaborazione con Confcommercio, Mercatino delle Pulci, Istituto Comprensivo 4 Novembre e le tante associazioni di volontariato, culturali e i commercianti del quartiere. “Siamo orgogliosi di poter offrire per il secondo anno, con il prezioso contribuito di tanti soggetti, una giornata assieme di festa e di partecipazione, nella città in cui lavoriamo ogni giorno per l’inclusione sociale con il nostro Community Center, che si trova proprio nel cuore di Saione e sarà presente con un info-corner domenica, e attraverso cui nell’ultimo anno abbiamo offerto un aiuto concreto a centinaia di famiglie in difficoltà. – ha detto Sorinel Ghetau, direttore dei Programmi di Oxfam Italia – In modo diretto ed in collaborazione con tanti partner del territorio ci impegniamo ogni giorno per contrastare povertà educativa ed abbandono scolastico, per assicurare servizi di supporto ed orientamento in ambito socio-sanitario e lavorativo. In questa direzione è centrale il lavoro che stiamo realizzando ad Arezzo e in altri comuni toscani e regioni italiane per lo sviluppo dei patti educativi di comunità. La giornata di domenica rientra nel più ampio lavoro promosso in questi anni da Oxfam in città, con l’obiettivo di valorizzare tutti gli attori del territorio attraverso iniziative partecipate di animazione culturale e sociale rivolte a tutta la cittadinanza”. Tante e variegate le iniziative rivolte a giovani e famiglie in programma per tutta la giornata. A partire dal Mercatino delle Pulci e dal mercato di beneficienza organizzato dall’associazione Il Velocipede e centro socializzazione Cla, in piazza Zucchi. Inoltre per tutta la giornata resteranno aperti i negozi del quartiere. Spazio nel corso della giornata anche alla fotografia: con la mostra sul cinema “Un’invenzione senza futuro” ideata dall’associazione Imago, in via Vittorio Veneto 33 e dentro la galleria dell’associazione; con l’asta fotografica “Welcome to Saione”, la sessione di fotografia antica e la postazione di ritrattistica (a cura di Beatrice Moricci) in piazzetta Rismondo. Tante anche le iniziative culturali e didattiche. Prevista anche “spOSA chi sei!”, una mostra-sfilata di vestiti da sposa vintage ed etnici per festeggiare la diversità e la consapevolezza femminile in ogni sua forma. L’evento si svolgerà presso la Chiesa di Saione, a cura dell’Associazione Donne Insieme, Electra, Cla, Parrocchia di Saione e Simone e le sue Torte.