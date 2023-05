Cooperazione: Perugia, il 23 maggio l’evento “La Campagna 070 tra comunicazione e politica estera”

“La Campagna 070 tra comunicazione e politica estera”. È il titolo dell’evento che si svolgerà a Perugia, nella Sala “Vito Saccomandi”, in via Birago, il 23 maggio, dalle ore 15.30 alle 17.30. A promuoverlo Tamat, ReteUmbriamico e Oxfam Italia. L’incontro si propone di affrontare il tema dell’aiuto pubblico allo sviluppo per progetti di cooperazione internazionale come elemento strategico per le politiche pubbliche e per la realizzazione delle linee strategiche di cooperazione allo sviluppo.

La riflessione prenderà spunto dal tema del lavoro inteso come strumento strategico prioritario ed efficace prendendo lo spunto dalle riflessioni a più voci proposte dall’ultimo numero di “Latitudini. La cooperazione internazionale a tutte le latitudini”, l’inserto di Tamat pubblicato in associazione al settimanale locale umbro “La Voce”.

Modera l’evento Daniele Morini, direttore del settimanale umbro “La Voce”, che introdurrà il tema presentando l’ultimo numero dell’inserto “Latitudini”.

Piero Sunzini, direttore generale di Tamat, proporrà un contributo sul ruolo del lavoro per influenzare e determinare il cambiamento strategico negli indirizzi della politica estera nel nuovo contesto globale e nazionale.

Francesco Petrelli, responsabile delle relazioni istituzionali – Dipartimento campagne e cittadinanza attiva di Oxfam Italia partner del progetto “Generazione Cooperazione”, presenterà la campagna e proporrà gli aspetti di riflessione legati al ruolo strategico della comunicazione dei temi dell’aiuto pubblico allo sviluppo.

Tutti questi temi saranno motivo di stimolo di uno spazio di dibattito e interazione con l’uditorio che potrà fornire ulteriori spunti ed elementi di approfondimento e confronto sulle tematiche proposte e sui temi di politica internazionale.