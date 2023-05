Diocesi: Iglesias, il Museo diventa accessibile grazie a una versione “easy to read” di alcuni arredi e a una traduzione in Caa

Aderendo alla edizione annuale della Settimana di valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici promossa dall’Ufficio nazionale per i beni culturali e l’edilizia di culto in collaborazione con il Servizio nazionale per la pastorale delle persone con disabilità della Cei (13-21 maggio 2023), anche la diocesi di Iglesias ha avviato una riflessione a proposito dei temi sottesi all’iniziativa nazionale “Oltre lo scivolo: inclusione e accessibilità del patrimonio storico artistico”.

“Dal Museo siamo partiti anche in ambito diocesano per avviare riflessioni circa la possibilità di aprirsi ad esperienze di carattere inclusivo e adeguare i propri contenuti alle più diversificate necessità di fruizione rendendoli, di fatto, accessibili a tutti. Il primo passo di un percorso che si spera lungo e articolato, attento in futuro anche ad altri tipi di esigenze (ad esempio quelle dei non vedenti) è costituito dal progetto intrapreso in questa occasione in collaborazione con la Fondazione Anffas Onlus Cagliari, che si ringrazia sentitamente”, spiega Silvia Medde, direttrice del Museo diocesano di Iglesias.

“L’iniziativa ha previsto una serie di incontri tesi ad illustrare ai partecipanti il percorso espositivo del Museo diocesano di Iglesias e le specificità delle opere in mostra fornendo loro gli strumenti utili alla creazione di contenuti facilitati accessibili alle persone con disabilità cognitive. Più in particolare si è prevista la redazione di versioni ‘easy to read’ (facile da leggere) di una parte degli apparati posti a corredo dell’allestimento museale, dei quali verrà inoltre realizzata una traduzione in Caa (Comunicazione aumentativa alternativa), che verranno rese permanentemente disponibili a seguito della loro presentazione al pubblico, da parte dei protagonisti, mercoledì 17 e venerdì 19 maggio, dalle 10 alle 12”, ricorda Medde.