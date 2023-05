Pace: Università Cattolica, incontro con il premio Nobel Irina Scherbakova a Milano su “Guerra e pace nel XXI secolo”

“Guerra e pace nel XXI secolo. La Russia di Putin e l’invasione dell’Ucraina. Come ricostruire la pace in Europa?”. A questo tema sarà dedicato l’incontro di giovedì 18 maggio in Università Cattolica a Milano con l’intervento di Irina Scherbakova, storica e co-fondatrice di Memorial, Premio Nobel per la Pace 2022.

Nell’Aula Magna dell’Ateneo in largo Gemelli, alle 18.30, dopo l’intervento introduttivo del rettore Franco Anelli, il Premio Nobel si confronterà con Karl Schlögel, professore emerito di Storia dell’Europa Orientale, Europa-Universität Viadrina a Francoforte sull’Oder, e Vittorio Emanuele Parsi, direttore di ASERI (Alta Scuola di Economia e relazioni internazionali) dell’Università Cattolica. Modererà il giornalista Stefano Vastano. L’evento, promosso da ASERI, dalla Facoltà di Scienze politiche e sociali e dal dipartimento di Scienze politiche, è patrocinato da Memorial.