Diocesi: Fossombrone, sabato i simboli della Gmg in visita al carcere

In vista della XXXVIII Giornata mondiale della gioventù che si terrà a Lisbona dal 1° al 6 agosto prossimi, la statua della Madonna di Loreto e il Crocifisso di San Damiano, i due simboli che fin dalla Gmg di Buenos Aires del 1987 hanno accompagnato gli italiani ad incontrare i giovani di tutto il mondo entreranno nella casa di reclusione di Fossombrone. L’evento è in programma per la mattina di sabato 20 maggio. Dalle 9, accompagnati da mons. Armando Trasarti, amministratore apostolico di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, 26 giovani che parteciperanno alla Ggm – tra cui due giovani della diocesi di Sambir-Drohobych vicino a Leopoli in Ucraina – varcheranno le porte del carcere per consentire che questi segni possano essere avvicinati anche dai detenuti e “indicare a ognuno di loro la via che conduce alla felicità” e “la via della speranza, della fiducia, della provvidenza che non delude”. I giovani, accompagnati anche da don Francesco Pierpaoli e coordinati da don Steven Carboni, incaricato diocesano della Pastorale giovanile, saranno accolti dai membri della cappellania del carcere di Fossombrone don Désiré, suor Catherine, fra Fabio e Giorgio Magnanelli.