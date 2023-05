Ue: programma “Europa creativa”, la Commissione rafforza il sostegno all’Ucraina nel settore culturale

Tre consorzi Ue-Ucraina, selezionati per partecipare al programma Europa creativa della Commissione a seguito di un invito speciale per l’Ucraina, “hanno ora iniziato ad attuare i loro progetti per sostenere gli artisti e le organizzazioni culturali ucraine in Ucraina e nei Paesi che partecipano a Europa creativa”. Lo si legge in un comunicato diffuso dall’esecutivo Ue. “Questi tre progetti, che coinvolgono 16 organizzazioni europee e ucraine, offriranno meccanismi di finanziamento flessibili e sviluppo di capacità. Il consorzio Zmina coordinato dall’organizzazione Izolyatsia fornirà sostegno finanziario agli artisti e alle organizzazioni culturali ucraine per creare e mostrare il loro lavoro in Ucraina e nei paesi che partecipano a Europa creativa. Il consorzio Culture Helps, coordinato da Insha Osvita, ha già lanciato i primi bandi per finanziare azioni volte ad aiutare gli sfollati ucraini, in particolare i bambini, ad avere accesso alla cultura. Infine, il consorzio U-Re-Herit, coordinato dall’Associazione lituana degli architetti, fornirà sostegno allo sviluppo delle capacità e formazione ai professionisti del patrimonio culturale ucraino per contribuire al recupero postbellico del patrimonio culturale del loro Paese”.

Il vicepresidente Margaritis Schinas ha dichiarato: “so che con il finanziamento di Europa creativa queste tre organizzazioni saranno in grado di fare davvero la differenza sul campo. Preservare il patrimonio culturale e mantenere l’accesso all’istruzione e alla cultura sono fondamentali per la resilienza e la ricostruzione del Paese. L’Europa creativa sta dalla parte dell’Ucraina”.