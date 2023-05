“È stata un’occasione importante. Ringrazio il ministro Musumeci per questa iniziativa che sottolinea quanto il mare rappresenti per il nostro Paese e per il nostro futuro, per l’Italia, per l’Europa, per l’umanità in realtà. È un elemento, prima ancora che economico e di sviluppo, di civiltà e questo è stato ben sottolineato”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della “Giornata nazionale del mare” che si è svolta oggi nella tenuta di Castelporziano.