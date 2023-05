Libri: il nuovo libro di Enzo Petrolino, “La ministerialità del diacono nella liturgia – Eucaristia, Diaconia e Sinodalità”

“La ministerialità del diacono nella liturgia – Eucaristia, Diaconia e Sinodalità”: è il titolo del nuovo libro (ed. Effatà) scritto da Enzo Petrolino, reggino, diacono e presidente della Comunità del Diaconato in Italia dove prende in esame, partendo dall’esperienza personale, “il rapporto tra diaconato e liturgia che illumina ed informa di sé tutte le dimensioni della vita e del ministero del diacono. Il servizio liturgico del diacono, ed in particolare quello eucaristico, si legge nel testo – deve trovare il modo di esprimere il volto di Gesù incarnato nella storia e nella vicenda esistenziale dell’uomo per il bene di ogni fratello. Dobbiamo riscoprire la liturgia e viverla, o meglio celebrarla sinodalmente, perché possa davvero diventare luogo per eccellenza dell’incontro della comunità dei credenti”.