Ue: Von der Leyen partecipa al vertice del Consiglio d’Europa, al G7 e al summit Ue-Repubblica di Corea

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, inizia oggi una serie di impegni internazionali che la porteranno in Islanda, Giappone e Repubblica di Corea. “Una risposta unitaria alla guerra della Russia e un fermo sostegno all’Ucraina, un approccio poliedrico alle nostre relazioni con la Cina, gli sforzi per migliorare la sicurezza economica e uno sforzo comune di decarbonizzazione saranno al centro delle discussioni della presidente con i partner”, spiega un comunicato. Oggi la Presidente è a Reykjavik, dove incontrerà il primo ministro dell’Islanda, Katrín Jakobsdóttir. Più tardi la presidente Von der Leyen parteciperà al vertice dei capi di Stato o di governo del Consiglio d’Europa. La presidente prenderà parte alla sessione di apertura del Summit, dal titolo “Uniti attorno ai nostri valori”. Quindi parteciperà a una tavola rotonda su “Sostenere l’Ucraina: solidarietà e responsabilità”. Il vertice proseguirà domani, quando la presidente Von der Leyen interverrà al dibattito generale su “Uniti per l’Europa”. Quindi, la presidente si recherà a Hiroshima, dove parteciperà al vertice del G7 tra venerdì e domenica, 19-21 maggio. “Durante le diverse sessioni di lavoro, i leader del G7 discuteranno questioni come la situazione in Ucraina, nell’Indo-Pacifico, la resilienza economica e la sicurezza, e l’impegno con i partner del G20 e del Sud del mondo”. Sabato, a margine del Summit, la presidente ospiterà insieme al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, e al primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, un evento speciale sulla Partnership for Global Infrastructure and Investment. Infine, lunedì 22 maggio, Von der Leyen arriverà a Seul per partecipare al vertice Ue-Repubblica di Corea insieme al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e al presidente della Repubblica di Corea, Yoon Suk- yeol.