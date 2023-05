Abbazia Montecassino: il museo dell’abbazia aderisce all’International Museum Day 2023

Anche il museo dell’Abbazia di Montecassino aderisce all’International Museum Day (18 maggio) con due appuntamenti dedicati alla visita guidata gratuita del museo abbaziale. Domenica 21 maggio acquistando un biglietto d’ingresso alle ore 11.45 o nel pomeriggio alle ore 16.00 sarà possibile usufruire gratuitamente del servizio di visita guidata all’interno del museo di Montecassino. In ciascuno dei due orari ci sarà a disposizione personale qualificato che permetterà di conoscere e rivivere la storia dell’Abbazia attraverso le opere esposte per sezione tematica, fino ad arrivare alla sala del bombardamento e della ricostruzione. Il tema dell’International Museum Day di quest’anno, che cade il 18 maggio, è Musei, Sostenibilità e Benessere. Come si legge sul sito di Icom Italia – International Council of Museums Italia “I musei contribuiscono in modo determinante al benessere e allo sviluppo sostenibile delle nostre comunità”, e possono quindi favorire il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite in modi diversi: “dalla lotta contro il cambiamento climatico, alla promozione dell’inclusività, dalla lotta contro l’isolamento sociale al miglioramento della salute mentale”. L’International Museum Day di quest’anno, dunque, persegue tre dei 17 obiettivi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: obiettivo 3 Salute e benessere globale; Obiettivo 13 Lotta contro il cambiamento climatico; Obiettivo 15 Vita sulla Terra. Prima della visita del mattino, alle 10.30, si potrà anche partecipare alla Messa conventuale animata da canti gregoriani.