Solidarietà: Ass. Santo Sepolcro Foligno, 20 maggio concerto per la popolazione siriana di Aleppo

Un concerto per Aleppo: ad organizzarlo per sabato 20 maggio (ore 18), Auditorium San Domenico a Foligno, è l’Associazione Santo Sepolcro Foligno Ets che così intende venire incontro alla popolazione della città martire siriana che, dopo 12 anni di guerra e il sisma del 6 febbraio scorso, non ha più nulla. Mancano cibo, acqua, coperte, tende, medicinali, carburante, elettricità e ogni altro genere di prima necessità. Ad esibirsi sarà il quartetto vocale “Ghost Notes”, accompagnato da altri musicisti. Per l’occasione sono stati realizzati arrangiamenti originali per quartetto tratti dal repertorio di musica classica e soprattutto leggera: soul, pop, jazz e blues. L’evento gode del patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Foligno, Diocesi di Foligno, Ente Autonomo della Giostra della Quintana di Foligno e Università per Stranieri di Perugia. I biglietti d’ingresso all’ Auditorium sono in prevendita: www.ticketitalia.com. Per informazioni e prenotazioni 393.9715743 – 335.5247871 – 340.8511762 Email: associazione@santosepolcrofolignoets.it