Agricoltura sostenibile: Tv2000, in onda “Agrinet4Education: il futuro in campo” con uno spazio in Lis dedicato ai bambini

“Agrinet4Education: il futuro in campo” è il programma in nove puntate in onda su Tv2000 il sabato alle 17.30 a partire dal 20 maggio, dedicato all’agricoltura sostenibile.

Sostenuto dalla Commissione Europea nell’ambito della Politica Agricola Comunitaria (PAC) e degli obiettivi che coinvolgono tutti gli stati membri, tra cui l’Italia, verso una transizione verde nel settore agroalimentare, il programma promuove, attraverso un viaggio in varie regioni italiane, l’informazione sui temi dell’agricoltura sostenibile, della sana alimentazione, del corretto uso delle risorse naturali, dell’innovazione tecnologica, della lotta ai cambiamenti climatici. Ogni puntata si conclude con la rubrica “Le Avventure di Paco”, con Patricio Castillo Varela, educatore sociale e culturale, che anche attraverso la LIS spiega ai bambini cosa sia la politica agricola comune in modo divertente ed accessibile. Attraverso le nove puntate della durata di 25 minuti si affrontano le percezioni errate e la disinformazione sull’agricoltura, promuovendo anche un dibattito tra le generazioni più giovani, aiutandole ad essere più consapevoli circa uno stile di vita sostenibile e sano, per sostenere la transizione verso un sistema alimentare sempre più sostenibile, per proteggere l’ambiente e la biodiversità. “Agrinet4education: il futuro in campo” porta il telespettatore in un viaggio attraverso l’Italia per conoscere i temi principali della politica agricola comunitaria per scoprirne opportunità, obiettivi, criticità, attraverso esempi virtuosi di aziende agricole sostenibili: con un linguaggio semplice ed immediato si mira a ridurre il divario tra italiani ed europei circa i nuovi principi della Politica Agricola Comunitaria.

Ci sono contributi di esperti del mondo accademico e dall’associazione nazionale di Confagricoltura che inquadrano un tema chiave della Politica Agricola Comunitaria cui seguono i racconti di imprenditori agricoli italiani virtuosi. Gli ultimi minuti di ogni puntata sono dedicati ai piccoli con la rubrica “Le Avventure di Paco” dove un attore e interprete in Lingua Italiana dei Segni spiega ai bambini cosa sia la Politica Agricola Comune in modo divertente ed accessibile: Patricio Castillo Varela, educatore sociale e culturale e interprete Lis (responsabile del Progetto di inclusione per bambini e persone sorde “inSegni Apprendi” nato nel 2003 a Rimini) racconta in ogni episodio un obiettivo PAC.