Ue: Commissione, “area Schengen la più attraente e visitata al mondo”

Nel 2022, il 65% dei turisti che hanno viaggiato all’estero è venuto in Europa, rendendo “l’area Schengen la più attraente e visitata al mondo”. Lo comunica in una nota la Commissione europea pubblicando la seconda relazione annuale sulla situazione nello spazio Schengen. Il rapporto rientra nell’iniziativa dell’Esecutivo europeo di “rafforzare ulteriormente la governance dello spazio Schengen”. Tra i risultati la relazione evidenzia: “L’adesione della Croazia allo spazio Schengen, l’adozione di un nuovo quadro giuridico per le valutazioni Schengen; la prima politica strategica pluriennale per la gestione integrata delle frontiere europee; l’adozione della raccomandazione del Consiglio sulla cooperazione operativa tra le autorità di contrasto e il lancio del nuovo Sistema d’informazione Schengen”. La relazione identifica le buone pratiche, le soluzioni innovative applicate negli Stati membri per la gestione delle frontiere esterne, la politica dei visti, i rimpatri, la cooperazione di polizia, i sistemi informatici e la protezione dei dati. Durante il prossimo Consiglio di Schengen i ministri potranno approvare le priorità politiche individuate nella relazione sullo stato di Schengen.