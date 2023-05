Diaconi permanenti: Petrolino (Comunità Diaconato in Italia), a settembre 2024, a Beirut, il convegno dei diaconi del Mediterraneo

(Foto Comunità Diaconato)

Prende forma l’iniziativa della Comunità Diaconato in Italia che da tempo lavora ad un convegno dei diaconi del Mediterrano che avrà luogo a settembre del prossimo anno a Beirut, in Libano. A rivelare il progetto al Sir è Enzo Petrolino, presidente della Comunità Diaconato in Italia da poco rientrato da un viaggio nel Paese dei Cedri dove ha incontrato i diaconi maroniti e latini con i quali sono state gettate le basi per l’evento che sarà sostenuto anche dalla nunziatura apostolica in Libano guidata da mons. Paolo Borgia.

A Beirut sono attesi diaconi da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Palestina, Siria, Turchia, Egitto, Libia, Marocco e Tunisia. Questo appena concluso è il secondo viaggio di Petrolino in Libano. Il precedente, 13-21 settembre 2022, era servito per rispolverare il progetto iniziale pensato, spiega al Sir Petrolino, “con il compianto mons. Luigi Padovese, vicario apostolico dell’Anatolia, ucciso a Iskenderun, in Turchia, il 3 giugno 2010. Stavamo lavorando ad un convegno dei diaconi del Mediterraneo, proprio a Iskenderun. Ora lo faremo a Beirut. La decisione è giunta dopo un incontro a Sarba con 25 diaconi maroniti e dopo la visita al vicario apostolico latino di Beirut, mons. Cesar Essayan, frate conventuale, e al cardinale e patriarca maronita Béchara Boutros Raï. Abbiamo l’intenzione di organizzare questo evento che ben si accorda con il cammino di sinodalità che come Chiesa universale stiamo vivendo”.