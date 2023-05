Diocesi: Firenze, incontro su “La Chiesa in ascolto e la sorgente della Comunicazione”

La Chiesa fiorentina, impegnata nel Cammino sinodale, e i media si confrontano sul Messaggio di Papa Francesco per la 57ª Giornata Mondiale delle comunicazioni sociali, che si celebra domenica 21 maggio, e dedicata quest’anno al tema “Parlare col cuore. ‘Secondo verità nella carità’ (Ef 4,15)”. Venerdì prossimo, 19 maggio alle 15.30 nella Biblioteca delle Oblate è in programma l’incontro ”La Chiesa in ascolto e la sorgente della Comunicazione – Il Messaggio di Papa Francesco, la missione e il linguaggio dei Media”, promosso dall’Ufficio delle comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi, con la collaborazione dell’Ordine dei giornalisti, di Toscana Oggi e Radio Toscana. L’incontro, condotto da Domenico Mugnaini, direttore di Toscana Oggi, si aprirà con i saluti dell’arcivescovo di Firenze, card. Giuseppe Betori, dei presidenti dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini, dell’Ast Sandro Bennucci, e di Sara Bessi, presidente Ucsi Toscana. Introdurrà don Alessandro Andreini della Comunità di San Leolino, docente alla Gonzaga University di Firenze, consulente ecclesiastico dell’Ucsi Toscana che tratterà il tema: “Chiesa in ascolto, Chiesa sinodale”. Interverranno Paolo Ermini, già direttore del Corriere Fiorentino e condirettore del Corriere della Sera, Andrea Fagioli, già direttore di “Toscana Oggi”, e critico televisivo di “Avvenire”, e Duccio Moschella, giornalista de “La Nazione”. Domenica 21 maggio, Solennità dell’Ascensione e 57ª Giornata Mondiale delle comunicazioni sociali il card. Betori presiederà alle 10.30 la celebrazione in Cattedrale.