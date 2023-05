Salesiani: in libreria “Il carisma della presenza e della speranza” dedicato ai viaggi di don Angel Fernandez Artime

(Foto Salesiani)

“Il carisma della presenza e della speranza” è il titolo del libro dedicato ai viaggi che don Ángel Fernández Artime, rettor maggiore della Congregazione Salesiana, ha compiuto nel 2022 e all’inizio del 2023. La presentazione al volume – curato dal suo segretario e co-portavoce della Congregazione, don Giuseppe Costa – è a firma del sociologo Franco Garelli, dell’Università statale di Torino. La pubblicazione sottolinea il multiculturalismo delle presenze salesiane in 136 Paesi del mondo, anche attraverso una ricca documentazione fotografica e testuale fornita dall’Ans (Agenzia info salesiana). Il libro sarà presentato il 30 maggio in Vaticano, presso il Collegio Teutonico. All’introduzione di don Costa, seguirà un dibattito moderato da Angela Ambrogetti, direttore di Acistampa, al quale interverranno: Domenico Agasso, vaticanista de La Stampa; Gianni Cardinale, vaticanista di Avvenire; Eva Fernández, corrispondente di Cadena Cope per l’Italia e il Vaticano; Javier Martínez-Brocal, corrispondente di ABC per il Vaticano.