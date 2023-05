Ue-Balcani occidentali: accordi tra Commissione europea e Paesi della regione per migliorare la rete dei trasporti

Oggi la Commissione europea ha firmato accordi di alto livello con la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro, la Macedonia del Nord e la Serbia. Gli accordi prevedono un adattamento della rete transeuropea dei trasporti (Ten-T), la rete dell’Ue di linee ferroviarie, strade, porti e vie navigabili interne che collegano le città dell’Unione con i Balcani occidentali. Si tratta di un passo importante verso una connettività maggiore dei trasporti tra l’Unione europea e i partner dell’Ue dei Balcani occidentali. “Con la firma di questi accordi e con la nostra proposta per un corridoio di trasporto europeo dei Balcani occidentali – ha dichiarato la commissaria per il trasporto Adina Vălean – stiamo gettando le basi per integrare la rete di trasporto dei Balcani occidentali in quella dell’Ue”. A suo avviso, ciò significa “promuovere lo sviluppo di una connettività dei trasporti sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse tra l’Unione europea e questi Paesi”. “L’importanza di collegamenti più stretti e senza soluzione di continuità – ha aggiunto – non può essere sottovalutata”. La Transport Community, che riunisce gli Stati membri dell’Ue, rappresentati dalla Commissione e partner dei Balcani occidentali, sostiene attivamente l’esecuzione di progetti che collegano i Paesi della regione tra loro e con l’Ue. L’integrazione delle reti di trasporto dei Balcani occidentali nella Ten-T contribuirà anche a preparare i Paesi candidati e potenziali candidati all’Ue per la loro futura adesione.