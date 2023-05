Infortuni sul lavoro: Anmil, giovedì uno speciale Safety Day a Castellinaldo d’Alba. Forni (presidente), “arrivare a quota zero è nostra missione”

Giovedì 18 maggio, dalle 9.30 alle 12.30 l’Anmil (Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro) promuove uno speciale Safety Day in collaborazione con l’azienda Giesse Spa con sede a Castellinaldo d’Alba in località Pautasso 2 (Cn), che produce strutture e macchine per la logistica industriale quali capannoni amovibili, chiusure flessibili e rampe di carico.

Stando agli ultimi dati Inail, ricorda l’Anmil in una nota, nei primi 3 mesi del 2023 le denunce di infortunio in Piemonte sono state 10.974, mentre sono stati denunciati ben 12 infortuni mortali rispetto ai 7 del 2022 e 352 casi di malattie professionali, ovvero il 9% in più rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.

Al centro dell’attenzione dell’evento di giovedì ci sarà proprio la sicurezza dei macchinari e delle rampe e, in tale occasione, verrà conferita all’Anmil una speciale donazione. L’azienda Giesse ha infatti scelto di sostenere l’Associazione nelle attività in favore delle vittime del lavoro e per quelle rivolte alla diffusione della prevenzione che vedono l’Anmil portare da oltre 20 anni testimonianze efficaci e di impatto rese da soci e volontari, nelle scuole e nelle aziende.

“Arrivare a quota zero di infortuni sul lavoro per noi non è uno slogan ma una vera missione di vita, convivendo giornalmente con i tragici risvolti della mancata sicurezza nei luoghi di lavoro – dichiara il presidente nazionale dell’Anmil, Zoello Forni, che parteciperà all’evento di giovedì 18 maggio – con l’auspicio che anche grazie alle nostre testimonianze possa cambiare la percezione del rischio e la consapevolezza dell’importanza dei dispositivi di protezione”.