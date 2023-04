Teologia e scienze: Issr Marvelli (Rimini e San Marino), il 21 e il 22 aprile convegno “Muovere verso” per approfondire l’attualità di Teilhard de Chardin

“‘Muovere verso’ – Teilhard de Chardin: tra teologia, mistica e scienze”. Questo il tema che verrà affrontato nel corso del convegno nazionale promosso per venerdì 21 e sabato 22 aprile dall’Istituto superiore di scienze religiose “A. Marvelli” delle diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro, in collaborazione con il Centro studi “Teilhard de Chardin”. L’appuntamento, si legge in una nota, fornirà l’occasione per “approfondire l’attualità e la fecondità del pensiero del gesuita francese, teologo e paleontologo, ritenuto ‘proibito’ dal suo tempo ed oggi riconosciuto come straordinariamente profetico e lungimirante, come dimostra il suo essere stato esplicitamente citato da Papa Francesco nell’Enciclica Laudato si’ sulla cura della casa comune. Verrà proposta una ricognizione complessiva delle istanze epistemologiche, antropologiche e teologiche della speculazione teilhardiana, sottolineando in contemporanea il tenore mistico innervante l’intero suo percorso esistenziale ed intellettuale, nonché la sua sorprendente apertura al dialogo interreligioso”.

Il convegno – che si svolgerà interamente a Rimini – prenderà il via venerdì pomeriggio, con la prima sessione ospitata presso l’aula magna dell’Issr “A. Marvelli” dalle 15.30; coordinati da Gabriele Gozzi, vicedirettore dell’Issr, sul tema “Divenire uomini e donne – Le domande del contemporaneo sfidano l’antropogenesi teilhardiana e la fraternità universale di Papa Francesco” interverranno i teologi Carmelo Dotolo, docente delle Pontificie Università Urbaniana e Gregoriana, Fabrizio Mandreoli, responsabile del Centro ricerche “Insight” dell’Issr della Toscana, e Matteo Prodi, docente presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna e la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale Sez. “S. Luigi”. In serata, dalle 21 presso la Sala Manzoni, si terrà la seconda sessione con la conferenza pubblica “‘La via dell’Ovest’ – Tra istanze mistiche teilhardiane e dialogo interreligioso. Un confronto a due voci”; coordinati da Valter Chiani, docente all’Issr “A. Marvelli”, interverranno il filosofo e saggista Marco Vannini e il teologo Paolo Trianni, docente della Pontificia Università Gregoriana e dell’Università di Trento. Nella mattinata di sabato, dalle 9.30 presso l’aula magna dell’Issr “A. Marvelli”, l’ultima sessione dedicata a “‘Il fenomeno umano’ – I misteri del cosmo e della coscienza a partire da Teilhard de Chardin”; coordinati da Paolo Trianni, docente della Pontificia Università Gregoriana, interverranno il teologo e fisico Stefano Visintin, abate dell’Abbazia di Praglia e professore al Pontificio Ateneo S. Anselmo, e il filosofo Lubos Rojka, docente alla Pontificia Università Gregoriana.

Il convegno è organizzato con la collaborazione del Centro culturale “Paolo VI”, della Fondazione “Igino Righetti”, del Centro universitario diocesano e del Progetto culturale della diocesi di Rimini. Si avvale inoltre del patrocinio del Comune di Rimini e della Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna.