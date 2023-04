Romania: a Oradea 165 allievi partecipano all’Olimpiade nazionale di religione cattolica

Dopo tredici anni dalla prima edizione, del 2010, l’Eparchia greco-cattolica di Oradea ospita di nuovo l’Olimpiade nazionale di religione cattolica, organizzata dal ministero romeno per l’istruzione in collaborazione con la Chiesa cattolica in Romania. All’evento, che si svolge presso il liceo greco-cattolico “Iuliu Maniu” di Oradea, tra 19 e 23 aprile, partecipano 165 allievi romano-cattolici e greco-cattolici da vari ginnasi e licei cattolici del Paese. L’Olimpiade è iniziata la sera di mercoledì, 19 aprile, con una cerimonia presso la Filarmonica di stato di Oradea. Questa mattina, prima delle prove scritte, gli alluni e gli insegnanti che li accompagnano hanno partecipato alla messa nella Cattedrale greco-cattolica “San Nicola” di Oradea, celebrata dal vescovo Virgil Bercea. I risultati finali saranno pubblicati venerdì sera e la premiazione avverrà sabato mattina, nella cattedrale greco-cattolica. Nel tempo libero, i partecipanti potranno visitare vari obiettivi culturali e religiosi della città di Oradea e dintorni. Nel programma c’è anche una conferenza di carattere storico e un concerto di musica sacra nella cattedrale. In Romania, l’insegnamento della religione è obbligatorio, dal 1995, nelle scuole primarie e ginnasiali, e opzionale al liceo. La religione potrà essere, nel futuro, prova opzionale all’esame di baccalaureato, se il governo romeno, che intende modificare la legge sull’istruzione, accoglierà la richiesta inoltrata a marzo dai culti riconosciuti in Romania.