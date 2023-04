Diocesi: Trieste, per il suo ingresso il vescovo Trevisi inizia il ministero pastorale con le famiglie al santuario mariano di Monte Grisa

Domenica 23 aprile, mons. Enrico Trevisi, prima di raggiungere la cattedrale di San Giusto per la solenne celebrazione di ingresso e di inizio del suo ministero pastorale, desidera incontrare le famiglie e i bambini della diocesi di Trieste presso il santuario mariano di Monte Grisa. “Con loro, alle ore 14.45, vivrà un semplice momento di saluto e di preghiera, organizzato e guidato dal Servizio per la pastorale della famiglia. Alle 15.20 ripartirà per raggiungere la cattedrale”, spiegano la Segreteria del Comitato organizzativo e il Servizio diocesano per la pastorale della famiglia, che chiedono ai sacerdoti “di diffondere l’avviso di tale incontro alle famiglie delle vostre comunità parrocchiali, così da permettere al vescovo di poter iniziare il suo ministero tra noi incontrando, in un momento pensato proprio per loro, tante nostre famiglie”.